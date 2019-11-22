HABER

Antalya'daki ateş isteme kavgası cinayetinin sanıkları hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 18:45 | Son Güncelleme

Antalya'daki ateş isteme kavgası cinayetinin sanıkları hakim karşısında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ateş isteme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Kabak, Fatih Gırgıç, Mehmet Polat ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Gırgıç, diğer iki sanıkla aynı otelde çalıştıklarını ve iş çıkışı birlikte sahile gittiklerini söyledi.

Sanıklardan Kabak'ın sigarasını yakmak için maktul Hüseyin Zeki Yıldırım'dan ateş istediğini anlatan Gırgıç, bu sırada Yıldırım'ın kendilerine küfür ettiğini öne sürdü.

Tartışıp ayrıldıktan bir süre sonra Yıldırım ile tekrar karşılaştıklarını belirten sanık, "Yıldırın yine bize küfretti. Önce Yusuf'a, 'Hayırdır, beni mi vuracaksın' diyerek saldırdı. Ayırmak için araya girdim. Bu sırada bana vurmaya başladı, yere düştüm. Yusuf'un 'indirin şunu' dediğini duydum. Bu sırada adam bıçaklanmış. Marketçi, 'yakalayın bunları' diye bağırınca korkarak kaçtım." diye konuştu.

Gırgıç, olaydan sonra arkadaşı Yusuf Kabak'ın tişörtündeki kan lekelerini gördüğünü ancak maktulü kimin bıçakladığını bilmediğini ileri sürdü.

Sanıklar Polat ve Kabak da kavgayı ayırmaya çalıştıklarını, Yıldırım'ı kimin bıçakladığını görmediklerini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Hüseyin Zeki Yıldırım (28) Kızılot Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Yusuf Kabak (19), Fatih Gırgıç (20) ve Mehmet Polat (19) çalıştıkları otelin personel lojmanında gözaltına alınmıştı. Tutuklanan sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
TIR'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandıTIR'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık (2)İçişleri Bakanı Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet duruşma Hüseyin Zeki Yıldırım mahkeme Manavgat

En Çok Okunan Haberler

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.