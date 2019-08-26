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Antalya'daki barınakta dehşet görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında kedi ve köpeklerin ölüme terk edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklamanın ardından barınaktaki morgta üst üste yığılmış hayvan ölülerinin yer aldığı yeni görüntü ortaya çıktı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında kedi ve köpeklerin ölüme terk edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklamanın ardından barınaktaki morgta üst üste yığılmış hayvan ölülerinin yer aldığı yeni görüntü ortaya çıktı. Hayvanseverler tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ndeki sahipsiz kedi ve köpeklere kötü şartlarda bakıldığı, bazılarının da ölüme terk edildiği yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de görüntüleri ihbar olarak değerlendirip, harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nurettin Mert Batu ve bazı hayvanseverler, barınakta inceleme yaptı. Ardından da herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. HAYVANLAR MORGA ATILARAK SAKLANDI İDDİASI Bu açıklamanın ardından barınaktaki hayvan morgunda çekildiği öne sürülen görüntü tartışmaları yeniden alevlendirdi. İddiaya göre inceleme yapılacağından haberdar edilen barınak yetkilileri, ölen ya da ölmek üzere olan hayvanları, morga kilitledi. İncelemeden 2 gün sonra da sıcak havayla birlikte çürümeye başlayan hayvan ölüleri kokmaya başladı. Morgdan dışarı kan ve koku yayıldı. Morgun temiz olduğunu göstermek için hayvanseverlerin ziyaretine açıldığı 25 Ağustos Pazar gününden önce de hayvan ölüleri, belediye personelleriyle çıkartılarak, barınağın arkasındaki çukura gömüldü. Yeni yayınlanan görüntüde barınağın kapısını açan bir kişi, ağır kokudan ve hayvanların kurtlanmış olduğundan söz ediyor. Onlarca kedi ve köpek ölüsünün üst üste görüldüğü görüntüler ile ilgili konuşan Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık, inceleme öncesi yapılan temizliğin bir aldatmaca olduğunu, bunun da yeni görüntüler ile ortaya çıktığını söyledi. Bazı hayvanseverler tarafından kendilerine kötü ithamlarda bulunulduğunu da ifade eden Yanık, “Bizim komplo kurduğumuzu söyleyenler olmuştu. Bu video her şeyin ne kadar yapmacık ve gerçek dışı olduğunun kanıtıdır. Belediye üstün körü bir denetim yapmış ya da denetim ekibinin gözünden burası saklanmıştır. Belediye başkanının sorumlu kişileri görevden almak için daha kaç hayvan ölmesi gerekiyor? Hemen sorumluların görevden almasını istiyoruz yoksa tüm Antalya hayvan dostları ile eylemlere başlayacağız" dedi.

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