Antalya'daki cinayet

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin otomobilde silahla öldürülmesi olayının zanlısı tutuklandı.

Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde Ömer Atçı'nın (48) otomobilde silahla öldürülmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.H. (75), ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gayrimenkul satışından kaynaklanan alacak meselesi yüzünden Atçı'yı öldürdüğü iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Y.H'nin polisteki ifadesinde, yurt dışında yaşadığını ve yaklaşık 20 yıl önce Atçı'ya 5 daire alması için 175 bin mark gönderdiğini iddia ettiği belirtildi.

Geçen sürede Atçı'nın evleri teslim etmediğini belirten Y.H'nin, "Kendisiyle buluştuk Kepez tarafına ev gösterme bahanesiyle götürdü. Aramızda tartışma çıktı. Bana tehdit amaçlı silah gösterdi. Tartışma sırasında elindeki silahı almaya çalışırken olay meydana geldi." dediği kaydedildi.

Kepez'de 22 Eylül'de zeytin bahçesinde ağaca çarpan otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, isminin Ömer Atçı olduğu belirlenen kişinin göğsünden silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Cinayet zanlısı Y.H, düzenlenen operasyonla Muratpaşa ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

