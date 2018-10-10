Antalya'daki cinayet

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kadını, oğlunu okuluna götürürken tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Ziynet T'yi oğlu M.C.T'nin (8) yanında öldürdüğü iddiasıyla yapılan çalışma sonucu suç aleti tabancayla caddede yürürken yakalanan E.Ç, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusunu "Çok mu merak ediyorsunuz?" karşılığını verdi.

Oğlu M.C.T'yi okula bırakmak için Dolaplıdere Caddesi'nde yürüyen Ziynet T'yi, 5 Ekim'de elinde tabancayla otomobilden inen bir kişi tabancayla vurarak öldürmüştü. Çocuk aracılığıyla zanlının E.Ç. olduğu belirlenmiş, şüphelinin, bir süre birlikte yaşadığı Ziynet T'yi kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edilmişti.

Olayın görgü tanığı bir kadın, "Her şey çocuğun gözü önünde oldu. Çocuk çok korktu. Kadın yaralı halde çocuğuna su verdi, onu sakinleştirmeye çalıştı. Çocuk korkmasın diye bunu yaptı sanırım." demişti.

