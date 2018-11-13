Antalya'daki cinayet

Antalya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.G, adliyeye çıkarıldı.

İfadesinde pişman olduğunu belirten zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, zanlının, olayın ardından silahla evinden ayrıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Dün, Barış Mahallesi 2901 Sokak'taki apartman dairesinden gelen silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Evde ağır yaralı bulunan İlkay Polat Sağır (32) müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan ev sahibi C.G, Burdur sınırında gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

