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Antalya'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde bacanağını pompalı tüfekle vurduğu, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'da bacanağını pompalı tüfekle vurduğu, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtilen zanlı tutuklandı.

Cinayet ve yaralama şüphelisi olarak gözaltına alınan Mustafa Ç'nin (53) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kestel Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Mustafa Ç, dün, işlettiği marketin önüne otomobiliyle gelen bacanağı Hüseyin Kodal'ı (49) pompalı tüfekle vurarak öldürmüş, seken saçmalar nedeniyle yoldan geçen Bahri Yılmaz hafif yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Alanya cinayet Jandarma

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