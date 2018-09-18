Antalya'daki cinayet davası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "el yazması Tevrat" satmaya çalışırken cesedi bulunan Murat Ünal'ın öldürülmesiyle ilgili davada sanıklarla ilgili karara yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince reddedildi.
Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 26 Nisan'daki duruşmasında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan sanıklar Hicran Ceylan ve Harun Varış'a ağırlaştırılmış müebbet, Beytullah Altuntaş'a müebbet ve Süleyman Ceylan'a da 18 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer 6 sanığın ise beraatini kararlaştırdı.
Kararın ardından taraflar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesine temyiz başvurusunda bulundu.
Başvuruyu inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, oy birliğiyle istinaf başvurusunun esastan reddine itiraz yolu açık olmak üzere karar verdi.
- Olay
Manavgat'ta ailesinin haber alamaması üzerine 28 Kasım 2016'da polise başvurduğu Murat Ünal'ın cesedi, 14 Ocak 2017'de Değirmenli Mahallesi yakınlarında bulunmuştu.
Ailesinin, Ünal'ın, Harun Varış ile bin 400 yıllık el yazması Tevrat'ı satmaya çalıştığını ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğini bildirmesi üzerine aralarında Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Hicran Ceylan'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.
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