Antalya'daki cinayet davası

Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurcan S. yanında 2 yaşındaki kızıyla katıldı.

Taraf avukatları ve müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada söz verilen Nurcan S, üç çocuğu olduğunu, imam nikahlı olarak Cengiz Aydın ile üç yıldır aynı evi paylaştığını söyledi.

Aydın'ın sürekli alkol aldığını ve kendisini herkesten kıskandığını savunan Nurcan S, olay günü pazarda alışveriş yaptıkları sırada karpuz satan pazarcının "Tadına bakın beğenmezseniz almayın" sözlerine Aydın'ın tepki gösterdiğini dile getirdi.

Olay akşamı Aydın'ın alkol aldığını, kendisini öldüreceğine yönelik sözler sarf etmeye başladığını öne süren Nurcan S, "Bana karşı sürekli küfür ve hakaretlerde bulundu, boğazımı sıktı. 'Bana zarar vermesin' diye mutfaktan bıçak aldım. O da bana hitaben 'Sen uyuduğunda ben senin o gırtlağını kesmeyecek miyim?' gibi laflar etti. Annesini aradım, 'Gelin ayyaş oğlunuzu alın, ya o beni öldürecek ya da ben onu öldüreceğim' gibi laflar da ettim." diye konuştu.