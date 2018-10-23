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Antalya'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

Birlikte yaşadığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın, hakim karşısına çıktı

Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurcan S. yanında 2 yaşındaki kızıyla katıldı.

Taraf avukatları ve müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada söz verilen Nurcan S, üç çocuğu olduğunu, imam nikahlı olarak Cengiz Aydın ile üç yıldır aynı evi paylaştığını söyledi.

Aydın'ın sürekli alkol aldığını ve kendisini herkesten kıskandığını savunan Nurcan S, olay günü pazarda alışveriş yaptıkları sırada karpuz satan pazarcının "Tadına bakın beğenmezseniz almayın" sözlerine Aydın'ın tepki gösterdiğini dile getirdi.

Olay akşamı Aydın'ın alkol aldığını, kendisini öldüreceğine yönelik sözler sarf etmeye başladığını öne süren Nurcan S, "Bana karşı sürekli küfür ve hakaretlerde bulundu, boğazımı sıktı. 'Bana zarar vermesin' diye mutfaktan bıçak aldım. O da bana hitaben 'Sen uyuduğunda ben senin o gırtlağını kesmeyecek miyim?' gibi laflar etti. Annesini aradım, 'Gelin ayyaş oğlunuzu alın, ya o beni öldürecek ya da ben onu öldüreceğim' gibi laflar da ettim." diye konuştu.

Aydın'ın yine kendisine saldırdığını, polisi arayarak yardım istediğini anlatan Nurcan S, Aydın'ın kapıyı kırarak içeri girdiğini, bu sırada kendini korumak için yastığının altındaki bıçağı aldığını bildirdi.

Boğuşma sırasında Aydın'ın üzerine düşerek yaralandığını ileri süren Nurcan S, olay sonrasında polis ve ambulansa haber verdiğini, kendisini öldürme niyetinin olmadığını belirterek ağladı.

Öldürülen Aydın'ın annesi Bağdegül Aydın ise sanıktan şikayetçi olduğunu, cezalandırılmasını istediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Nurcan S, 4 Haziran'da Cengiz Aydın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

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Antalya cengiz aydın cinayet dava duruşma

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