Antalya'daki cinayet davası

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir kişinin öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan biri Kırgızistan uyruklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Çukur, taraf avukatları ve yakınları hazır bulundu. Kırgızistan uyruklu tutuklu sanık Venerao Eshalievaa ise Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Söz verilen sanık Eshalievaa, 12 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve hiçbir işte çalışmadığını söyledi.

Öldürülen Çetin Uras'ın kalacak yeri olmadığı için 6 aydır kendisinde kaldığını savunan Eshalievaa, olay akşamı yolda Mustafa Çukur ile karşılaştığını, beraber alışveriş yaparak eve gittiklerini söyledi.

Eshalievaa, mutfakta yemek hazırladığı sırada Çukur ve Uras'ın tartışmaya başladığını ve Çukur'un bir anda Uras'ı bıçakladığını öne sürdü.

Yaralanan Uras'a ilk müdahaleyi Çukur'un yaptığını ileri süren Eshalievaa, "Çetin Uras'ı severdim, onu öldürmem için bir sebep yok. Mustafa beni kıskanıp Çetin Uras'ı bıçaklamış olabilir." dedi.