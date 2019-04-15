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Antalya'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

Eski iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Antalya'da eski iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Büyükdeğirmenci, maktul Fevzi Gürün'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Büyükdeğirmenci, arkadaşı B.İ. ile alkol aldıkları sırada Gürün'ün telefonda kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Alkolün etkisiyle sızdığını ve uyandığında B.İ'nin yanında olmadığını iddia eden sanık Büyükdeğirmenci, "B.İ'yi telefonla aradım, Fevzi'nin evinin önünde olduğunu söyledi. Bunun üzerine evime gidip aracımı park ettikten sonra Fevzi ve B.İ, kendi evlerinin otoparkından bana doğru geldiler. Aracımın kapısını açmak için zorladılar. Patronumu arayarak durumu anlattım ve telefonu konuşmaları için Fevzi'ye verdim." beyanında bulundu.

Sanık, telefonu geri alamayınca arabadan inmek zorunda kaldığını, cihazı almak için hamle yaptığı sırada Gürün'ün kafa atarak kendisini yere düşürdüğünü iddia etti.

B.İ'nin elinde gördüğü bıçağı aldığı sırada Gürün'ün belindeki silahı çıkarmaya çalıştığını ileri süren Büyükdeğirmenci, "Silahı çekip beni vurmasın diye hedef gözetmeden bıçağı salladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum. Fevzi'nin bana bu kadar sinirlenmesinin nedeni telefon görüşmesindeki küfürleşmeler olabilir. Ayrıca B.İ'nin de bu olayda etkisi olabilir. Fevzi'ye ne dediyse o kadar sinirlenip beline tabancasını takıp gelmiş." diye konuştu.

Mağdur B.İ. ise Gürün'ü uyarmaya gittiği sırada sanığın aradığını ve aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

Gürün'ün evinden silahını alarak geldiğini anlatan B.İ, "Sanığın gelmesine yakın Fevzi'ye 'Silahı eve bırak, konuşur, anlaşırız.' dedim. Silahı eve bıraktı. Sanık gelir gelmez kavga başladı ve sanığın kaç bıçak darbesi vurduğunu görmedim. Fevzi'nin elini beline atması veya silah çekmesi söz konusu değildi. Sanıkla maktulü 4 yıldır tanırım, birbirlerinden pek hoşlanmazlardı." ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde 28 Aralık 2018'de iş makinesi tamircisi Erkan Büyükdeğirmenci (33), tartıştığı eski iş arkadaşı Fevzi Gürün'ü (34) 8 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Gürün, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Isparta'da yakalanan Büyükdeğirmenci tutuklanmıştı.

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