Antalya'daki cinayet davası

Antalya'da eski iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Büyükdeğirmenci, maktul Fevzi Gürün'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Büyükdeğirmenci, arkadaşı B.İ. ile alkol aldıkları sırada Gürün'ün telefonda kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Alkolün etkisiyle sızdığını ve uyandığında B.İ'nin yanında olmadığını iddia eden sanık Büyükdeğirmenci, "B.İ'yi telefonla aradım, Fevzi'nin evinin önünde olduğunu söyledi. Bunun üzerine evime gidip aracımı park ettikten sonra Fevzi ve B.İ, kendi evlerinin otoparkından bana doğru geldiler. Aracımın kapısını açmak için zorladılar. Patronumu arayarak durumu anlattım ve telefonu konuşmaları için Fevzi'ye verdim." beyanında bulundu.

Sanık, telefonu geri alamayınca arabadan inmek zorunda kaldığını, cihazı almak için hamle yaptığı sırada Gürün'ün kafa atarak kendisini yere düşürdüğünü iddia etti.

B.İ'nin elinde gördüğü bıçağı aldığı sırada Gürün'ün belindeki silahı çıkarmaya çalıştığını ileri süren Büyükdeğirmenci, "Silahı çekip beni vurmasın diye hedef gözetmeden bıçağı salladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum. Fevzi'nin bana bu kadar sinirlenmesinin nedeni telefon görüşmesindeki küfürleşmeler olabilir. Ayrıca B.İ'nin de bu olayda etkisi olabilir. Fevzi'ye ne dediyse o kadar sinirlenip beline tabancasını takıp gelmiş." diye konuştu.