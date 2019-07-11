Antalya'daki cinayet davası

Antalya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Kuru, hayatını kaybeden Atıf Ergen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Kuru, olay günü Varsak bölgesindeki ormanlık alanda otomobilde oturdukları sırada maktulle aralarında eşine hakaret etmesi nedeniyle tartışma çıktığını öne sürdü.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlatan Kuru, "Pazarda karpuz kestiğim bıçak yanımdaydı. Atıf üstüme doğru gelince kendimi korumak için bıçağı gösterdim. O da bıçağın üstüne yürüdü yaralandı ama durmadı. Bana yine ağır hakaretler etmeye başladı. Sarhoştum. Alkolün de etkisiyle onu bıçakladım. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plakasız bir araçla seyreden sürücü, 18 Şubat'ta yol kontrolü yapan güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, yaşanan kovalamacanın ardından Emre Kuru (24) saklandığı menfezde yakalanmıştı.

