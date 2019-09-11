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Antalya'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

Savcı, ayrı yaşadığı karısı ile yanındaki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

Antalya'da cezaevinden firar ettikten sonra bıçaklayarak karısını ve evdeki bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Uluışık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Uluışık, olayı ağır tahrik altında gerçekleştiğini iddia ederek pişman olduğunu söyledi.

Eşini çok sevdiğini belirten Uluışık, "Onu evde başka bir adamla görünce kendimi kaybettim. Amacım öldürmek değildi." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Sedat Uluışık'ın, (36) 5 Aralık 2017'de tutuklu bulunduğu Dalaman Açık Cezaevinden firar ederek kayınvalidesinin evinde eşi Sultan Uluışık'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü, aynı evde bulunan Mehmet Sabir Öztoprak'ı (60) ise ağır yaraladığı öne sürülmüştü. Öztoprak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kadının ölmeden önce şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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