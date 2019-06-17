Antalya'daki cinayet davasında karar

Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadının tahliyesine karar verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurcan Saraç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık Saraç, kendini korumak için bıçağı eline aldığını ve kimseyi öldürme kastının bulunmadığını savundu.

Olay akşamı Cengiz Aydın'ın ailesinden yardım istediğini ama ailenin kendisini ölüme terk ettiğini önü süren Saraç, "Ben bıçağı saplamadım, şayet ben saldırmış ve saplamış olsaydım benim her tarafım kan olurdu. Ben o gece ona tampon yaparak elimden geleni yaptım, ambulans sesi duyunca onları yönlendirmek için çıktım ve o sırada tamponu bırakmak zorunda kaldım." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nurcan Saraç'a "kasten yaralama" suçundan 12 yıl hapis cezasına verdi.

Sanığın cezasına takdir ve iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma sonrası sanık gözyaşlarına hakim olamadı.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Nurcan Saraç, 4 Haziran 2019 Cengiz Aydın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

