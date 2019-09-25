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Antalya'daki deniz paraşütü kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 19:08 | Son Güncelleme

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin: - "Antalya'da 4 yılda yaklaşık 250 bin paraşüt uçuruldu. 250 bin hava uçuşunda son dönem yaşadığımız sadece bir ölümlü kaza meydana geldi"

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, deniz paraşütü kazasında bir turistin ölümüne neden olan olaya ilişkin "Antalya'da 4 yılda yaklaşık 250 bin paraşüt uçuruldu. 250 bin hava uçuşunda son dönem yaşadığımız sadece bir ölümlü kaza meydana geldi." dedi.

Çetin, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunan su sporu işletmelerinin yaklaşık yüzde 40'ının Antalya bölgesinde olduğunu söyledi.

Güzel bir sezon geçirildiğini ancak 14 Eylül'de halatı kopan paraşütteki bir turistin ölümüyle sonuçlanan olayın kendilerini üzdüğünü ifade eden Çetin, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

2009'da yayınlanan deniz turizmi, turizm amaçlı sportif faaliyet yönetmeliğinin uygulama noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşandığına işaret eden Çetin, şöyle konuştu:

"Deniz Ticaret Odası, özellikle her yıl teknolojiye bağlı değişiklik gösteren Parasailing ve diğer su sporları aktivitelerinde üyeleriyle dünyayı takip etmekte, en iyi hizmeti ve malzemeyi kullanmaktadır. Ancak özellikle her sene belirli periyotlarla düzenli olarak toplanması gereken ilçe turizm sportif kurullarının ve turizm amaçlı sportif faaliyet kurullarının düzenli olarak toplantılarını yapması son derece önemli."

İşletmelere belge verilirken de mutlaka Deniz Ticaret Odası üyeliği şartı aranması gerektiğini belirten Çetin, işletmelerin düzenli olarak denetlenmesinin önemini vurguladı.

- Sıfır risk prensibi

Gerekli denetimlerin düzgün yapılmaması durumunda istenmeyen kazaların meydana geldiğini dile getiren Çetin, şunları söyledi:

"Son yaşadığımız üzücü olayda kazanın meydana geldiği tekne sahibi kaptan, tecrübeli ancak yine de ani hava şartları değişikliklerine karşı çok dikkatli olması lazımdı. Antalya'da 4 yılda yaklaşık 250 bin paraşüt uçuruldu. 250 bin hava uçuşunda son dönem yaşadığımız sadece bir ölümlü kaza meydana geldi. Denizde sıfır can kaybı, sıfır risk prensibiyle çalışıyoruz. Bu nedenle sektörün aksaklıklarını gidermesi, çağa daha hızlı uyum sağlamaları ve misafirlerimize daha sağlıklı, daha kaliteli hizmet vermelerini temenni ediyoruz."

Konyaaltı ilçesinde, 14 Eylül Cumartesi günü şiddetli rüzgar nedeniyle halatı kopan deniz paraşütü yaklaşık 300 metre savrulmuş, 5 yıldızlı bir otelin palmiyelerine takılan paraşütteki 2 Rus turist yaralanmıştı. Yaralı turistlerden Mark Mitrafanov kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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deniz paraşüt Su Sporları ticaret odası

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