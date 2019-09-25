Antalya'daki deniz paraşütü kazası

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, deniz paraşütü kazasında bir turistin ölümüne neden olan olaya ilişkin "Antalya'da 4 yılda yaklaşık 250 bin paraşüt uçuruldu. 250 bin hava uçuşunda son dönem yaşadığımız sadece bir ölümlü kaza meydana geldi." dedi.

Çetin, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunan su sporu işletmelerinin yaklaşık yüzde 40'ının Antalya bölgesinde olduğunu söyledi.

Güzel bir sezon geçirildiğini ancak 14 Eylül'de halatı kopan paraşütteki bir turistin ölümüyle sonuçlanan olayın kendilerini üzdüğünü ifade eden Çetin, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

2009'da yayınlanan deniz turizmi, turizm amaçlı sportif faaliyet yönetmeliğinin uygulama noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşandığına işaret eden Çetin, şöyle konuştu:

"Deniz Ticaret Odası, özellikle her yıl teknolojiye bağlı değişiklik gösteren Parasailing ve diğer su sporları aktivitelerinde üyeleriyle dünyayı takip etmekte, en iyi hizmeti ve malzemeyi kullanmaktadır. Ancak özellikle her sene belirli periyotlarla düzenli olarak toplanması gereken ilçe turizm sportif kurullarının ve turizm amaçlı sportif faaliyet kurullarının düzenli olarak toplantılarını yapması son derece önemli."