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Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

Serik Yörük Türkmen Deve Güreşlerinin ilkinde çevre il ve ilçelerden getirilen 36 deve güreştirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, Belediye ve Serik Karakoyunlu Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, deve güreşleri düzenlendi.

Güreşler öncesinde gazetecilere açıklama yapan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, ata kültürünün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için belediye olarak her zaman destek olduklarını söyledi.

Serik Karakoyunlu Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kuş ise 1984 yılında dernek olarak yaktıkları çoban ateşinin yurdu sararak 700'ü aştığını belirtti.

Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Kuş, "Çocuklarımız ancak develeri televizyonlardan görüyorlardı. Biz ayağınıza kadar getirdik, getirmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Serik Yörük Türkmen Deve Güreşleri sırasında, zaman zaman izleyiciler arasına dalan develer zor anlar yaşattı.

Müsabakalarda dereceye giren deve sahiplerine protokol tarafından kupa verildi.

Güreş ağalığını, yapılan açık artırmada 27 bin liraya Resul Ateş aldı.

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

- Serik Yörük Türkmen Deve Güreşlerinin ilkinde çevre il ve ilçelerden getirilen 36 deve güreştirildi

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü

Antalya'daki deve güreşleri ilgi gördü
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Antalya deve güreşleri Serik Serik 1. Yörük Türkmen Deve Güreşleri Yapıldı

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