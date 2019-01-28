Antalya'daki dolu ve fırtına

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu ve fırtınanın zarar verdiği seralarda tamirat başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçiler, seraların kırılan camlarını değiştiriyor.

Bilginler Mahallesi'nden serası zarar gören çiftçi Doğan Yıldırım, kırılan camları yenilemeye başladıklarını ancak cam bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Seraların camları kırılınca içindeki ürünlerin de zarar gördüğünü belirten Yıldırım, domates ve biberlerin daha yeni mahsul vermeye başladığını, bu nedenle zararlarının büyük olduğunu anlattı.

Yıldırım, "Bankaya ve ilaç firmalarına borçlarımız var. Devletten yardım bekliyoruz. Borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz. Piyasada cam yok. Bu camları zor aldım. Afetten dolayı cama büyük bir talep var. Cam bulmakta zorlanıyoruz." dedi.

Burmahancı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Osman Balaban da dolu nedeniyle seralarda çok büyük zararlar olduğunu ifade ederek, "Mahsulü yeni satmaya başlayacaktık. Özellikle en fazla bizim mahallemiz doludan zarar gördü. Bugün seradaki biberlerimizi toplayacaktık fakat ürünü toplayamıyoruz. Çünkü camlar kırık içeriye girmek tehlikeli. Camları yenilemek şu anda mümkün değil. Temizlemek ve yenilemek zaman ister en az bir ay sürer. Bu yıl mağdur olduk." diye konuştu.