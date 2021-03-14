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  4. Antalya’daki feci kazada öldüğü bilgisi verilen baba hastanede hayata tutundu

Antalya’daki feci kazada öldüğü bilgisi verilen baba hastanede hayata tutundu

14.03.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilen kazada ağır yaralı babanın hastanede hayata tutunduğu ve tedavi altında olduğu öğrenildi.

Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilen kazada ağır yaralı babanın hastanede hayata tutunduğu ve tedavi altında olduğu öğrenildi. Bir kişinin öldüğü kazada 4 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Kadayıfçıoğlu’nun kullandığı ve içerisinde 3 kişinin daha olduğu 34 BK 0999 plakalı BMW marka otomobil, Buğra Yorulmaz’ın (30) kullandığı 06 AU 9903 plakalı Ford marka otomobille ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 AU 9903 plakalı otomobildeki Buğra Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybederken, babası Murat Yorulmaz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata tutunmayı başardı. Refüje çıkan diğer araçtaki sürücü Metin Kadayıfçıoğlu kazayı yaralanmadan atlattı. Araçta yolcu bulunan ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu, Ömer Tokat ve Murat Kutlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yoldaki fren izlerinin dikkat çektiği kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Buğra Yorulmaz’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Yorulmaz’ın babasını kazadan önce otogardan aldığı ve evine götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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