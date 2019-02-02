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Antalya’daki felaket, menüden patlıcanı çıkarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşanan felaket sonrası sebze ve meyve fiyatlarındaki artış lokantalarda yemek çeşitlerinin azalmasına sebep oldu.Türkiye’nin sebze ve meyve üretim merkezi sayılan Antalya’daki olumsuz hava şartları pazarlardan sonra lokantaları da vurdu.

Antalya’da yaşanan felaket sonrası sebze ve meyve fiyatlarındaki artış lokantalarda yemek çeşitlerinin azalmasına sebep oldu.
Türkiye’nin sebze ve meyve üretim merkezi sayılan Antalya’daki olumsuz hava şartları pazarlardan sonra lokantaları da vurdu. Alınan karar sonrası marketlerde biber ve patlıcanın satılması kısıtlanırken özellikle sebzeli yemeklerde lokantalar çeşidi azalttı. Birçok lokantada yemek çeşitleri azalırken lokanta sahipleri fiyatların artmasını sebep gösteriyor. Durumdan en çok etkilenen, pazarda kilosu 15 liraya çıkan patlıcan olurken, işletmeciler işlerinin azaldığını ve çeşitliliği özlediklerini belirtti.

"Patlıcanı özlemle bekliyoruz"
Pazardaki fiyatların yüksekliğinden dert yanan işletmeci Ekrem Yalçın, kızartma yapılırken neredeyse sadece patates kızartıp müşterinin önüne koyduklarını söyledi. Yalçın, "Patlıcan bugün 16 lira olmuş. Biber 15, domates 12 lira olmuş. Soğan ve patates almış başını gidiyor. Bu yüzden çok zorluklar çekiyoruz. Müşterimiz patlıcanlı yemek istiyor. Ama biz patlıcan alamadığımız için bu yemekleri yapamıyoruz. Genellikle bizim yemeklerimiz güveç. Güvecin içine patlıcan atamıyoruz. Artı olarak kızartmada patlıcan olması gerekirken sadece patates kızartıp müşteriye veriyoruz. Müşteri de tabi bundan rahatsız ama yapacak bir şey yok. Fiyatlar almış başını gidiyor. Bu şekilde olursa bizim lokantamız ve bütün lokantalar çok zor durumda kalır. Patlıcanı özlemle bekliyoruz. Biz ve müşterilerimiz de özledi bunu. Bu lokantamızda da şu anda 10 kişi çalışmakta. Ekonomi bu şekilde devam ederse personeli yarıya düşüreceğiz. Belki de kapatacağız yani. Eskiden bu lokantada herkes sıra beklerdi. Ama şu anda ekonomiden dolayı zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Şu an patlıcan yemeği çıkartamıyoruz"
Aşçı İsa Ünver ise pazardan lokantalara sebzenin ulaşamamasının sebebini Antalya’da yaşanan afete bağlarken "Şu an patlıcan 14-15 lira seviyesinde. Biber de aynı şekilde. Şu an patlıcan yemeği çıkartamıyoruz. Daha önce musakka falan çıkartıyorduk ama artık pek çıkartamıyoruz. Yemeğin içinde patlıcan olduğu zaman da fiyat muhakkak artacaktır. Antalya’da yaşanan afete bağlıyorlar ama inşallah biz de kısa sürede bu fiyatların düşmesini ümit ediyoruz" dedi.

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