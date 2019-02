Antalya’daki felaket, menüden patlıcanı çıkarttı

"Şu an patlıcan yemeği çıkartamıyoruz"

Aşçı İsa Ünver ise pazardan lokantalara sebzenin ulaşamamasının sebebini Antalya’da yaşanan afete bağlarken "Şu an patlıcan 14-15 lira seviyesinde. Biber de aynı şekilde. Şu an patlıcan yemeği çıkartamıyoruz. Daha önce musakka falan çıkartıyorduk ama artık pek çıkartamıyoruz. Yemeğin içinde patlıcan olduğu zaman da fiyat muhakkak artacaktır. Antalya’da yaşanan afete bağlıyorlar ama inşallah biz de kısa sürede bu fiyatların düşmesini ümit ediyoruz" dedi.