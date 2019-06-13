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Antalya'daki festivalde kaybolan genç aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmaları devam ediyor - Baba Kaan Özersinci: - "Kaybolmasının ardından 4 gün geçmesine rağmen hiçbir haber alamıyoruz. Yetkililerden oğlumun bir an önce bulunması için yardım istiyoruz"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nin son gününde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmaları sürüyor.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su altı Arama Kurtarma (SAK) ve AKUT ekiplerince gerçekleştirilen arama çalışmalarına, bugün de karadan, denizden ve havadan devam edildi.

Komando birliği ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü takip ve arama kurtarma unsurları karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK-8 ekibi denizden, Emniyet Müdürlüğü helikopteri ise havadan çalışmalara katıldı.

Dört gündür kendisinden haber alınamayan Özersinci'nin ailesi ve arkadaşları da olay yerinde umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Baba Kaan Özersinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun müzikle ilgilendiğini ve DJ'lik yaptığını söyledi.

Oğlunun kaybolduğunu öğrendikten sonra Manavgat'a geldiklerini anlatan Özersinci, "Kaybolmasının ardından 4 gün geçmesine rağmen hiçbir haber alamıyoruz. Yetkililerden oğlumun bir an önce bulunması için yardım istiyoruz." dedi.

Oymapınar Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nde görevli Yıldırım Selim Özersinci (29) festivalin son günü olan 10 Haziran sabahında arkadaşlarıyla yaşanan tartışmanın ardından ormanlık alana gitmiş, kendisinden haber alınamayan gencin, kıyafetleri festival alanından baraj gölüne inen patika yolun sonunda bir ağacın altında bulunmuştu. Gencin bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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