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Antalya'daki festivalde kaybolan gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Uluslararası Müzik Festivali sırasında 23 gün önce kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'nin cesedi, Manavgat Baraj Gölü'nden çıkarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nin son gününde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'nin cesedi, baraj gölünde bulundu.

Karavca Mahallesi'ndeki Manavgat Baraj Gölü'nde suyun yüzeyinde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri baraj gölündeki cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede, cesedin, 23 gün önce kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'ye ait olduğu tespit edildi.

Özersinci'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Oymapınar Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nde görevli Yıldırım Selim Özersinci (29), festivalin son günü olan 10 Haziran sabahında arkadaşlarıyla yaşanan tartışmanın ardından ormanlık alana gitmişti.

Kendisinden haber alınamayan gencin kıyafetleri, festival alanından baraj gölüne inen patika yolun sonunda bir ağacın altında bulunmuştu. Gencin bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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