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Antalya'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

Eski öğretim üyesine örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Antalya'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Nihat Kanbur, yakınları, öğrenciler ve avukatları katıldı.

Karar öncesi söz verilen Kanbur, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim masumiyetimi koruyacak tek makam sizsiniz. Masumiyetin korunmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Nihat Kanbur, YÖK tarafından meslekten ihraç edilmişti.

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