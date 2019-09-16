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"Antalya'daki golf sahaları altı ay öncesinden doluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanından golf tutkunlarını Türkiye'ye çeken Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki 12 golf sahası, aylar öncesinden talep alıyor - Belek Golf Kulübü Başkanı Cahit Kaya: "Bu sezon beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. İnanılmaz bir talep var. Sahaların yetmediğini söyleyebilirim" - Titanic Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık: "Son bir yıldır sahalarımız altı ay öncesinden doluyor. Bu da Türkiye turizmi için çok büyük bir başarı"

SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahaları, yabancı turistlerin artan ilgisi sayesinde rezervasyonlarını altı ay önceden dolduruyor.

Dünyanın neredeyse her köşesinden yılda 120 bin kişinin, iklimi, 5 yıldızlı otellerinin iyi hizmeti ve yüksek standartlardaki sahaları nedeniyle golf oynamak için geldiği Belek'te bulunan golf sahaları yıl boyunca boş kalmıyor.

Belek'teki 12 sahada golf oynamak isteyen turistler, altı ay önceden otel ve saha rezervasyonlarını yapıyor.

Belek Golf Kulübü Başkanı Cahit Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 ve 2014 yıllarında golf turizminde kriz yaşadıklarını hatırlattı.

Bu sene, geçmiş yıllara göre golf oynamak için gelen turistlerde yüzde 50 artış olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu sezon beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. İnanılmaz bir talep var. Sahaların yetmediğini söyleyebilirim. Daha 10 saha olsa, daha fazlasını yakalayabiliriz. Bu da bir rekor olabilirdi. Golf turizmi şu anda çok iyi gidiyor." diye konuştu.

- "Ciro iki katına çıkabilir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun zaman ayırarak bu sporun gelişimini çok desteklediğini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da golfün öneminin farkında olduğunu belirten Kaya, "2008'den beri gerek sporcu gerekse de antrenör olarak çok kere Avrupa'ya gittim. Belek'teki golf sahalarımız, Avrupa'daki çoğu sahadan iyi. Kondisyonları ise gerçekten çok iyi. Kondisyon ve sahalarımızın kalitesi iyi olmasaydı bu kadar turist gelmezdi. Şu anda golf turizminin bıraktığı bir ciro var zaten. Sahaların artırılmasıyla o ciro iki katına çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Kaya, sadece Antalya bölgesine değil, Bodrum, Kuşadası gibi turistik ilçelere de en az 5-6 golf sahası yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

- Işık: "Sahalarımız altı ay öncesinden doluyor"

Titanic Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık, Belek bölgesinin destinasyon olarak Avrupa'daki en iyi destinasyonlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'ye golf için Avrupa'dan gelen misafirlerin, daha önce bu sporu İspanya, Portekiz gibi ülkelerde oynamış kişiler olduğuna değinen Işık, şöyle konuştu:

"Bu ülkelerde, otel ve saha arasındaki uzaklık, otellerin beş yıldızlı olmaması, golf sahalarının kondisyonlarının ve kalitelerinin bizimki kadar yüksek olmaması, turistleri bir süre sonra Türkiye'ye gelmeye yöneltti. Türkiye'deki sahaların kondisyonları, otellerimizde verdiğimiz hizmetler, Avrupalı golfçüleri cezbetti. Son bir yıldır sahalarımız altı ay öncesinden doluyor. Bu da Türkiye turizmi için çok büyük bir başarı. Hepimizi gururlandıran bir şey bu. Önemli olan buraya gelen misafirlerimizin ülkemiz adına güzel düşüncelere sahip olması, gelen misafirin golf ve oteller dışında da dışarıya çıkıp halkla buluşması, alışveriş yapması, kültürel, tarihi yerleri gezmesi. Genel olarak da golf turistinin aslında Türkiye'ye bıraktığı döviz bizim için çok değerli."

- "Sahalarımız artık yetmiyor"

Belek'teki golf sahalarında Avrupa standartlarında hizmet verildiğini, gidilen uluslararası fuar organizasyonlarında bölgenin en çok tercih edilen yer olduğunu belirten Işık, bölgedeki golfün daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Belek'teki sahaların artık yetmediğini aktaran Işık, "Yeterli sayıda beş yıldızlı otellerimiz var. Ancak yüksek sezon dediğimiz ekim-kasım ya da mart-mayıs aylarında sahalarımız artık tam doluluğa ulaşıyor. Artık otellerimizle birlikte golf sahalarının da yapılması lazım. Sadece Antalya'da değil, Ege'de de yeni golf destinasyonları oluşturmak lazım. Çünkü Belek şu anda alabileceği maksimum sayıda golfçüyü alıyor." ifadelerini kullandı.

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Antalya Cahit Kaya golf Şehmus Işık turizm

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