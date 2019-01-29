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"Antalya'daki hortum ile Marmaris'in güneyindeki deprem arasındaki ilişki incelenmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:08 | Son Güncelleme

DEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir: - "Yapılan çalışmalar zaman ve mekan anlamında doğal afetlerin birbirleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında Antalya'daki hortum ile Marmaris'in güneyindeki deprem arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekir"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Antalya'daki hortum ile Marmaris'in güneyindeki deprem arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekir." dedi.

Prof. Dr. Sözbilir, yaptığı açıklamada, dün Marmaris açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ilçenin yaklaşık 100 kilometre güneyinde, 22,5 kilometre derinde gerçekleştiğini anımsattı.

Bölgedeki bu önemli fay zonunun sol yönlü, doğrultulu atımlı bir makaslama zonu olduğunu ifade eden Sözbilir, "Anadolu altına dalan Afrika levhasının yırtıldığı yere karşılık gelir. Batı Anadolu'yu jeolojik anlamda güneyden sınırlayan bir mikro levha sınırı olarak kabul ediliyor. Geçmişte büyük depremlerin yaşandığı bir fay zonudur." dedi.

Prof. Dr. Sözbilir, bugüne kadar yapılan çalışmaların atmosferde oluşan büyük ölçekli doğal afetler ile yer kabuğundaki depremler arasında bir ilişki olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Özellikle büyük depremlerden önce veya sonra atmosferde, yer kabuğunun yüzeye yakın kısımlarında havada ve suda önemli değişimler yaşandığına işaret eden Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu değişimler depremler açısından öncü veya artçı olabilir. Yapılan çalışmalar zaman ve mekan anlamında doğal afetlerin birbirleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında Antalya'daki hortum ile Marmaris'in güneyindeki deprem arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekir. Özellikle havada, yer altı suyunda ve yer kabuğunda gelişen fiziksel, kimyasal ve tektonik olaylar birbirlerini tetikleyebiliyor. Dünyadaki büyük depremlerden önce veya sonra bu değişimler yaşanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Fay hortum

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