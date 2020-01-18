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  4. Antalya'daki hortumda kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşımlar

Antalya'daki hortumda kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 23:19 | Son Güncelleme

Baba Ahmet Acar, kızının 21. doğum gününde kaybolduğu dereye ve odasındaki yatağına güller ve sevdiği yiyecekleri bıraktı - Acılı baba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derede mi kutlayacağız senin doğum gününü?" ifadesini kullandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaklaşık bir yıl önce meydana gelen hortum sırasında kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, kızının doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal paylaşımlarda bulundu.

Kemer'de bir yıl önceki hortum sırasında kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, kızının 21. doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal paylaşımlar yaptı.

Acar, kızının kaybolduğu dereye ve odasındaki yatağına iki gül bırakıp, videolu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Babişim senin doğum günün bugün. Derede mi kutlayacağız senin doğum gününü? Neredesin babişim sen?"

- Kader Buse'nin yatağına 21 mumlu pasta

Baba Acar, dere kenarında ve Kader Buse'nin odasında video çekerken ise ağlayarak şöyle konuştu:

"Güzel kızım, ben senin doğum gününü derede mi kutlayacağım? Sana iki tane gül aldım. Birini odana, birini bu dereye koydum. Doğum gününde seni anıyorum kızım. Babacığım hadi gel artık. Rabb'im seni bana verir inşallah. Verir yavrum. Her zaman sana gül alırdım. İstediğin pastayı, hediyeleri alırdım. Bugün sana bir sürü hediyeler aldım yine. Gel artık. Ben bu derelere gül mü koyacağım? Kemik tarama sisteminin getirilmesini istiyorum. Su akıyor derede seni bulamıyorum. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Bugün 18 Ocak, senin doğum günün. Ağlatma beni artık. Gel de bitsin. Niye söz dinlemedin? Gelmeseydin ya 24 Ocak'ta buraya. Otursaydın ya evimizde."

Acılı babanın paylaştığı görüntüde, kızının odasındaki yatağına, üzerine 21 mum yaktığı yaş pasta ile sevdiği yiyecekleri bıraktığı görülüyor.

Ahmet Acar'ın paylaşımı okuyanları duygulandırdı, çok sayıda kişi aileye sabır diledi.

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamamıştı.

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