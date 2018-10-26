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Antalya'daki kadınlar plajı yazın 400 bin kişiye hizmet verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

Kasım ayına kadar açık kalacak Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Kadınlar Plajı'ndan, yaz sezonunda 400 bin yerli ve yabancı ziyaretçi yararlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesince Konyaaltı Sarısu'da oluşturulan kadınlar plajından, yaz sezonunda aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 400 bin kadının yararlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 2014 yılında hizmete açtığı Sarısu Kadınlar Plajı'nın, her yıl ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi.

Belediye şirketi Antalya Entegre Et, Süt, Gıda, Tarımı (ANET) tarafından işletilen Antalya'nın ilk Kadınlar Plajı olan Sarısu tesisinin, yerli ve yabancı 400 bin kadına hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, plajın hafta sonu ziyaretçi sayısının ise 5 bini geçtiği aktarıldı.

Sarısu Kadınlar Plajı'nın 77 dönüm üzerine kurulu mavi bayraklı 400 metre sahili sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla, kadınlar plajında beş yıldızlı hizmet verdiklerini kaydetti.

Sarısu Kadınlar Plajı'nda, restoran, büfe, pastane, hamam, el emeği ürünler, çocuk parkı, engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu ve ücretsiz plaj gibi hizmetlerle kadınların her türlü ihtiyacının karşılandığına değinen Kocagöz, plajın kasım ayına kadar açık kalacağını bildirdi.

Yazın sadece kadınlara özel olan plajın, kışın herkese açık olduğunu aktaran Kocagöz, Antalyalıların, kış sezonu boyunca tesisteki restoran, büfe, pastane, çocuk parkı, yürüyüş yolu gibi sosyal imkanlardan faydalanabileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ANET Antalya kadınlar plajı ziyaretçi sayısı

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