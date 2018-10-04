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Antalya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, satın almak istedikleri otomobili gördükten sonra dönüşe geçen ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Antalya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü (2) - Yeniden

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, satın almak istedikleri otomobili gördükten sonra dönüşe geçen ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki, aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun 50'nci kilometresindeki Dağbeli mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Fatih Çapacı (25) yönetimindeki 07 AAB 142 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Takla atarak yuvarlanan araç, derenin içinde durdu. Kazada, araçta bulunan aynı aileden Mehmet Akpınar (78), eşi Safinaz Akpınar (75), oğlu Ramazan Akpınar (48) ve gelini Hatice Akpınar (48) olay yerinde yaşamını yitirirken, damatları Fatih Çapacı ise ağır yaralandı.
Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri aynı anda sevk edildi.
Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Fatih Çapacı, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Görgü tanıklarından Ramazan Bozkurt, kaza anında olay yerinin karşısındaki restoranda yemek yediklerini belirterek, "Fren sesini duyduk. Araç çok hızlıydı. Yoldan çıkıp hızla şarampole gitti. Dereye yuvarlandığını gördük. Hemen yardıma koştuk. Araçtan bir kişiyi yaralı çıkardık. Diğer yolcular ise yaşamını yitirmişti" dedi.
Akpınar ailesinin satın almak istediği otomobili görmek için gittikleri Afyonkarahisar'dan dönüşe geçtikleri sırada kaza yaptıkları kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Antalya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü (2) - YenidenAntalya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü (2) - YenidenAntalya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü (2) - YenidenAntalya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü (2) - Yeniden

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