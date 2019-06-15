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Antalya'daki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:27 | Son Güncelleme

Kepez ilçesinde 5 gün önce otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti - Anne Perihan Ürün: - "Üzülme anne, ben iyi olacağım, ağlama' dedi. 'Tamam oğlum, ağlamayacağım' dedim. Öldüğüne hala inanamıyorum"

Antalya'da 5 gün önce otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki 07 S 9586 plakalı otomobil, 5 gün önce Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Necmettin Ürün'ün (23) kullandığı 07 MHK 94 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Ürün, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ürün'ün öldüğünü öğrenen yakınları, hastane bahçesinde sağlık ekipleri ve hastane yetkililerine tepki gösterdi. Hastanede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Ürün'ün cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anne Perihan Ürün, morgun önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kaza yaptıktan sonra kendisine telefon açarak, "Kaza yaptım. Korkma, iyiyim." dediğini söyledi.

Hastaneye gittiklerinde çocuklarının sadece ayaklarında kan gördüğünü anlatan Ürün, "Göğüs bölgesiyle kolunda da sıyrıklar vardı. 'Üzülme anne, ben iyi olacağım, ağlama' dedi. 'Tamam oğlum, ağlamayacağım.' dedim. Öldüğüne hala inanamıyorum. Üç hastane gezdirdik. Oğlumuzu kaybettik. Burada hastanelerin ihmali olduğunu düşünüyoruz, hukuki mücadele başlatacağız." diye konuştu.

Deniz Ürün ise çok üzgün olduklarını, kardeşinin düğün hazırlıkları yaparken böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, kardeşleri Harun'un da 4 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası engelli hale geldiğini ifade etti.

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