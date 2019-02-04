HABER

Antalya'daki kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Ekmek almak için çıktığı evine dönmeyince annesinin kaçırıldığından şüphelenerek polise başvurduğu 14 yaşındaki Sıla Ö, 6 gün sonra bulundu

Antalya'da 6 gün önce ekmek almak için çıktığı evine dönmeyince annesinin kaçırıldığından şüphelenerek polise başvurduğu Sıla Ö. bulundu.

İddiaya göre, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö, 28 Ocak'ta sabah ekmek almak için evden çıktı. Dört çocuk annesi Emine Ö (43), eve dönmeyen kızını mahallede aramaya başladı.

Anne Emine Ö, bu sırada cep telefonuna birkaç kez evlerinde misafir ettikleri Savaş G'den (37), "Anneciğim, babacığım, namusunuz benim namusumdur. Ben kızınızı, kızınız da beni seviyor, bizi ayırmayın. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Kendinize iyi bakın, sıkıntınız olursa arayın." yazılı mesaj geldi.

Mesajın gönderildiği cep telefonunu arayan ve kimseye ulaşamayan anne Emine Ö, polis merkezine giderek mesajı gönderen Savaş G'den şikayetçi oldu.

- Evde bulundu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Sıla Ö. ve onu kaçırdığı iddia edilen Savaş G.'nin, şüphelinin arkadaşına ait evde olduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada Sıla Ö. bulunurken, şüpheli S.G gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Zam şampiyonu çarliston biberin fiyatı pazarda düştü Zam şampiyonu çarliston biberin fiyatı pazarda düştü 
Suudi Arabistan'daki idam mahkumu Çiçek için Dışişleri Bakanlığı harekete geçtiSuudi Arabistan'daki idam mahkumu Çiçek için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya çocuk kaçırma

En Çok Okunan Haberler

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.