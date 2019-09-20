Antalya'daki kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde, kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, mahkemece tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçu kapsamında 6 kişi, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; çeşitli bankalara ait kredi kartları, kredi kartı slipleri, 6 SIM kart, cep telefonları, 22 kredi kartı pos cihazı, 2 hesap kartı, 4 tabanca mermisi ile 72 bin 720 lira ve 1200 dolar, 100 litre sahte içki, 51 sahte sikke ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D., M.S., F.B. ve A.Ç., serbest bırakılırken, H.Ü. ve İ.K. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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