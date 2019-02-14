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Antalya'daki kuyumcu cinayeti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

Ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcunun öldürülmesiyle ilgili yargılanan İran uyruklu 3 sanıktan birine müebbet, ikisine 13'er yıl hapis cezası verildi

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcunun öldürülmesine ilişkin yargılanan İran uyruklu 3 sanıktan biri müebbet, ikisi 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya, tutuklu sanıklar Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh ve Peyman Boveirimonji, öldürülen Vedat Şenay'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Falahzadeh'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Norouzhia ve Boveirimonji'ye ise "kasten insan öldürmeye yardım etme" suçundan 13'er yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da geçen yıl nisan ayında, kendisinden bir süre haber alınamayan 54 yaşındaki kuyumcu Vedat Şenay'ın cesedi ormanlık alanda bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu 4 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

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