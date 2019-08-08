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Antalya'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: - "Yangın köylülerimizden, yerleşim alanlarımızdan uzak bir alanda kontrol altına alındı. Ormancı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsi yangının daha da büyümemesi için canla başla mücadele etti. - "Soğutma ve takip çalışmaları devam ediyor. Yangın tamamen sönünceye kadar burada nöbete devam edilecek"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 30 hektarlık alanda etkili olan orman yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yanan alanda incelemelerde bulunup, Taşağıl Orman İşletme Müdürü Ali Karateke'den ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece poyrazın etkisiyle yangının geniş alana yayıldığını söyledi.

Tek tesellilerinin herhangi bir can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Yangın köylülerimizden, yerleşim alanlarımızdan uzak bir alanda kontrol altına alındı. Ormancı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsi yangının daha da büyümemesi için canla başla mücadele ettiler ve yangını kontrol altına almayı başardılar. Soğutma ve takip çalışmaları devam ediyor. Yangın tamamen sönünceye herhangi bir duman ve alev kalmayıncaya kadar burada nöbete devam edilecek."

Vatandaşlardan özellikle havaların sıcak, nem oranının düşük olduğu dönemlerde orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmalarını isteyen Yiğit, ormanların korunmasında herkese görev düştüğünü vurguladı.

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Kaymakam Mustafa Yiğit Manavgat orman yangını

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