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Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 18:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahale sonucu yerleşim yerleri ile tarım alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.  Serik'e bağlı Kozan Mahallesi Gökveliler mevkisindeki ormanlıkta, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (2) - Yeniden

Namık Kemal KILINÇ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahale sonucu yerleşim yerleri ile tarım alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.
Serik'e bağlı Kozan Mahallesi Gökveliler mevkisindeki ormanlıkta, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 8 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 3 dozer ile bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangın bölgesine ulaşan ekipler, hemen müdahaleye başladı. Alevlere havadan da helikopterlerle müdahale edildi. Yangın, saat 18.00 sıralarında, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Geniş alanda etkili olan yangının, rüzgar nedeniyle yeniden başlama ihtimali olduğu belirtildi. Yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.

FOTOĞRAFLI

Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (2) - YenidenAntalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (2) - YenidenAntalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (2) - Yeniden

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