Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (3)

13 HEKTAR YANDI\nAntalya'n\u0131n Serik il\u00e7esinde \u00e7\u0131kan ve 3,5 saatlik \u00e7al\u0131\u015fma sonucunda kontrol alt\u0131na al\u0131nan orman yang\u0131n\u0131nda yakla\u015f\u0131k 13 hektarl\u0131k alan\u0131n\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\nFOTO\u011eRAFLI\n \u0130mamo\u011flu'nun vaatlerindendi! O say\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131Kafede \u00e7\u0131kan silahl\u0131 kavgada 2 ki\u015fi yaraland\u0131\u00c7orum'da okul \u00f6nlerindeki denetimde aranan 5 ki\u015fi yakaland\u0131
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