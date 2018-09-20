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Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 08:57 | Son Güncelleme

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altın alındı.

Göynük ile Beldibi mahalleleri arasında, D-400 Karayolu kenarındaki Beydağları Milli Parkı'nda çıkan yangına, 15 arazöz ve 90 işçiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 6 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılmış, bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle alevlere güçlükle müdahale edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beldibi Göynük orman yangını

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