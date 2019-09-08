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Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangın, 1 hektarlık alanda etkili oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.20 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede dumanların etrafı sardığı yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 11 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edilmeye başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yaklaşık 2,5 saat devam eden yangın, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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