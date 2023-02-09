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Antalya'daki otellere yerleştirilen depremzedelerin sözleri yürek yaktı

Mynet Haber

Mynet Haber

50 dakika önce

Türkiye depremde kaybettiği canlarına ağlıyor! Depremin ardından Antalya'daki otellere getirilen bazı depremzedeler, bölgedeki otellere yerleştirilmeye devam ediyor. Yaşadıklarını anlatan depremzedelerin her sözü yürek yakıyor. Bir kişi 4 yaşındaki torununun evlerinin yıkıldığını bilmediğini, tatile geldiklerini zannettiğini söylerken bir başka vatandaş ise "Telefonumdan 61 kişi sildim, çünkü dostlarımızı kaybettik." dedi. Depremzedeler depremde yaşadıkları korku dolu anları da anlattı.

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