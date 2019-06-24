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Antalya'daki sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 19:10 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ve sahte içki satışına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.B. sahte içki üretiminden, H.A. ise hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunması nedeniyle tutuklandı, Romanyalı V.G. ise serbest bırakıldı.

Alanya'da polis ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları çalışmada kamyonette ve kamyonetin çıkış yaptığı depoda yapılan aramada 219 bidonda 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ile bin 121 boş içki şişesi bulmuş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Alanya kaçak ve sahte içki mahkeme

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