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Antalya'daki silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:36 | Son Güncelleme

Yaraladığı kişinin ismini vermesi sonucu gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'da silahla yaraladığı kişi tarafından ismi verilince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kepez ilçesinde 07 ADF 729 plakalı otomobilin şoför mahallinde oturan Nafiz G'yi dün, silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli Y.A'nın polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Vücuduna üç kurşun isabet eden Nafiz G, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde sedye üzerindeyken sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında yanına gelen polislere, saldırıyı gerçekleştirenin Y.A. olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
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