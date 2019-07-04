HABER

Antalya'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 2 kişinin ölmesi, 1 kişinin de ağır yaralanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi

Antalya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü bir kişiyi yaraladığı iddia edilen sanık hakkında 2 kez "kasten öldürme" 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı.

Serik ilçesinde Mehmet Ali Merih ile oğlu Rüştü Merih'nin av tüfeğiyle öldürülmesi ve kızı Mesudiye Kılıç'ın ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan Süleyman Ünal ile Ünal'a yardım ve teşvik ettikleri öne sürülen eşi G.Ü, çocukları S.Ü, A.Ü, B.K, G.G, gelini H.Ü. ile damadı H.G hakkında hazırlanan iddianame Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandığı ve tartışmanın devamında Süleyman Ünal'ın çocukları ile birlikte araziye giderek karşı tarafın üzerine ateş açtığı belirtildi.

Sanığın şarjörlü av tüfeği ile ateş açmasıyla maktuller Rüştü Merih ve Mehmet Ali Merih'i öldürdüğü, Mesudiye Kılıç'ı ağır yaraladığı anlatılan iddianamede, üç müştekinin ise kaçarak olaydan yara almadan kurtuldukları vurgulandı.

İddianamede, Süleyman Ünal'ın 2 kez "kasten öldürme" 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs", eşi ve çocuklarının ise 2 kez "kasten öldürmeye yardım ve teşvik" 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüse yardım ve teşvik" suçlarından cezalandırılması istendi.

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Anadolu Üniversitesinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine eğitim desteğiAnadolu Üniversitesinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine eğitim desteği
Karabük’te gergedan böceği bulunduKarabük’te gergedan böceği bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya iddianame Serik Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Valilik açıkladı! O iddialara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.