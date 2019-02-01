HABER

Antalya'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde 241 parça tarihi eserle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 241 parça tarihi eserle yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda gözaltına alınan A.E. ve B.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince 30 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, 84 metal yüzük, 42 gümüş ve bronz sikke, 70 bronz heykel figürü, 30 tarihi obje, bir bronz bileklik ve 14 heykel parçası ele geçirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Bakan Yardımcısı Erdil: Vatandaş özgürce oyunu kullanmalıdırBakan Yardımcısı Erdil: Vatandaş özgürce oyunu kullanmalıdır
Beyin felci geçiren şoför, yardım bekliyorBeyin felci geçiren şoför, yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kaçakçılık Manavgat tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarptı, üzüntüden yere yığıldı

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.