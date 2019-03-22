Antalya'daki telefon dolandırıcılığı iddiası

Antalya'da telefonla aradıkları mağdurlardan, kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtarak altın ve para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Telefon dolandırıcılığına karıştıkları iddiasıyla yakalanan H.A. ve B.Ş, ve H.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kimlik bilgileri ele geçirilen vatandaşların telefonla aranarak para ve altınlarının alınması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 21 Mart'ta gözaltına alınan şüphelilerin evinde suçtan elde edildiği belirlenen 20 bin lira ile bir miktar altın ele geçirilmişti.

