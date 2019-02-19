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Antalya'daki Total istasyonları işaret dilinde hizmet vermeye başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Total Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel: - "Hedefimiz şubat sonunda ülke genelinde 100 istasyonumuzda işaret dilinde hizmet vermek. Projemizin kapsamını çok kısa zamanda genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Akaryakıt şirketi Total Oil Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun'dan sonra, Antalya'daki 12 istasyonunda da çalışanlarının işaret dili eğitimini tamamladı.

Total Oil tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde akaryakıt sektöründe bir ilke imza attı.

İşitme engellilere yönelik "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi ile Total istasyonları, Aralık 2018 itibarıyla işaret dili eğitimi almış personeliyle hizmet vermeye başladı.

Böylece Total, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun'dan sonra, Antalya'daki 12 istasyonunda da ön saha ve market çalışanlarının işaret dili eğitimlerini tamamladı. Toplamda işaret dilinde hizmet veren istasyon sayısı ise 84'e çıktı.

Total, 2019'da daha fazla şehir ve istasyonda hayata geçirmeyi hedeflediği "İki Elin Enerjisi Güzel" projesiyle tüm Türkiye'deki işitme engelli bireylere ulaşmayı ve gündelik hayatta hizmet alımında yaşadıkları olumsuzluklara çözüm oluşturmayı hedefliyor.

- "Hedefimiz 100 istasyonda işaret dilinde hizmet vermek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, engelsiz iletişimi destekleyen ilk akaryakıt firması olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Total Oil Türkiye olarak, 500 istasyonla tüm Türkiye'ye hizmet verdiklerini belirten Egesel, "Demirören Grubu'nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, Türkiye'ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor, topluma karşı sorumluluklarımızı da her zaman göz önünde bulundurmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Egesel, "İki Elin Enerjisi Güzel" projesiyle hedeflerinin, işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarda kendi dillerinde hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmak olduğunu aktardı.

Kısa sürede toplam 84 istasyonda işaret dilinde hizmet vermeye başladıklarını vurgulayan Egesel, "Hedefimiz şubat sonunda ülke genelinde 100 istasyonumuzda işaret dilinde hizmet vermek. Projemizin kapsamını çok kısa zamanda genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça da birçok sektörde olduğu gibi, akaryakıt sektöründe de işitme engellilerin hizmet alırken zorluklar yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşitme engelli bireylerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, yaşanılan sorunları minimuma indirmek adına Total Oil Türkiye ile “İki Elin Enerjisi Güzel” projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Projenin ana amacı, duyma ve konuşma yetisinden yoksun işitme engelli bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması, bu sayede İşaret Dili uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak farkındalığın toplum içerisinde oluşturulmasıdır. Bu projenin hayata geçmesinde her daim yanımızda olan TOTAL Oil Türkiye ailesine, camiamıza verdikleri bu destekten kaynaklı şükranlarımızı borç biliriz."

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