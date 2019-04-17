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Antalya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:24 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden Çengelköyspor'un eski futbolcuları Muammer Özkaya ve Engin Karahisar son yolculuklarına uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Antalya'ya özel bir turnuvaya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çengelköyspor'un iki eski futbolcusu toprağa verildi.

Çengelköy Güzeltepe Birlik Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hayatlarını kaybeden Muammer Özkaya ve Engin Karahisar'ın yakınları, sporcular ile arkadaşları katıldı.

Yerlikaya ile Türkmen burada bulunan sporcuların yakınlarına başsağlığında bulunarak bir süre sohbet etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Özkaya ve Karahisar'ın cenazeleri Hekimbaşı Aile Mezarlığına defnedildi.

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Antalya Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii Çengelköyspor Engin Karahisar Muammer Özkaya trafik kazası

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