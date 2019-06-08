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Antalya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaralanan Kazakistan uyruklu kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazakistanlı Auyeskhan Dautov (42), yaşama 6 gün tutunabildi.

Ahmet Tokuş Bulvarı'nda, 2 Haziran'da, Lübnanlı R.A.G'nin (49) yönetimindeki 07 HT 98 plakalı otomobil, Dautov'un kullandığı bisiklete çarpmış, kazada ağır yaralanan bisikletli hastaneye kaldırılmıştı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya bisiklet otomobil trafik kazası

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