Antalya'daki trafik kazası davası

Antalya'da iki kişinin yaşamını yitirdiği, 21 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili tanker sürücüsü hakim karşısına çıktı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkan K, kazada yaralanan 18 öğrenci, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Özkan K, Isparta'dan sabah saatlerinde yola çıktığını, Aksu istikametine geldiğinde sol taraftan yola çıkan köpeğin dikkatini dağıttığını öne sürdü.

Önde bulunan servis aracının yolcu almak için durduğunu ama önüne çıkan köpek nedeniyle bunu fark etmediğini anlatan Özkan K, hızının 70 kilometre olduğunu, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Kaza tespit tutanağında uyuduğuna yönelik ifadelerin yer aldığının hatırlatılması üzerine Özkan K, "Tespit tutanağını tanzim eden görevliler 'Sen uyumuşsundur, uyumazsan böyle kaza olmaz' dediler ve tutanağı o şekilde tutmuşlar. Kaza öncesi uyumadım. Olay mahallinden ayrılmadan önce öğrenci servisi içerisinden tahminen 3-4 öğrenciyi dışarı çıkardım, ondan sonra can güvenliğim açısından korktum, kaza yerinden uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

Söz verilen öğrenciler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğrenci servisi ile tankerin 19 Nisan'da çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, 21 öğrenci yaralanmıştı. Kazayla ilgili tanker sürücü Özkan K. tutuklanmıştı.

