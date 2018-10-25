HABER

Antalya'daki trafik kazası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

Öğrenci servisiyle tankerin çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, 21 öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin tanker sürücüsünün yargılanmasına başlandı

Antalya'da iki kişinin yaşamını yitirdiği, 21 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili tanker sürücüsü hakim karşısına çıktı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkan K, kazada yaralanan 18 öğrenci, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Özkan K, Isparta'dan sabah saatlerinde yola çıktığını, Aksu istikametine geldiğinde sol taraftan yola çıkan köpeğin dikkatini dağıttığını öne sürdü.

Önde bulunan servis aracının yolcu almak için durduğunu ama önüne çıkan köpek nedeniyle bunu fark etmediğini anlatan Özkan K, hızının 70 kilometre olduğunu, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Kaza tespit tutanağında uyuduğuna yönelik ifadelerin yer aldığının hatırlatılması üzerine Özkan K, "Tespit tutanağını tanzim eden görevliler 'Sen uyumuşsundur, uyumazsan böyle kaza olmaz' dediler ve tutanağı o şekilde tutmuşlar. Kaza öncesi uyumadım. Olay mahallinden ayrılmadan önce öğrenci servisi içerisinden tahminen 3-4 öğrenciyi dışarı çıkardım, ondan sonra can güvenliğim açısından korktum, kaza yerinden uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

Söz verilen öğrenciler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğrenci servisi ile tankerin 19 Nisan'da çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, 21 öğrenci yaralanmıştı. Kazayla ilgili tanker sürücü Özkan K. tutuklanmıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Rize'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölüRize'de otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
Denizli'ye mevsimin ilk karı yağdıDenizli'ye mevsimin ilk karı yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya duruşma mahkeme trafik kazası dava

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehidin son sözleri kahretti!

Şehidin son sözleri kahretti!

Mersin'de askeri araç devrildi: 7 asker yaralı!

Mersin'de askeri araç devrildi: 7 asker yaralı!

Ayten Keklik cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi mahkemede anlattı

Ayten Keklik cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi mahkemede anlattı

Suudi Arabistan, konsolosluktaki kuyunun aranmasına izin vermedi

Suudi Arabistan, konsolosluktaki kuyunun aranmasına izin vermedi

TEM Otoyolu'nda kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu!

TEM Otoyolu'nda kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.