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Antalya'daki tur teknesinin batmasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

İki kişinin hayatını kaybettiği, 38 yolcunun yaralandığı olaya ilişkin mütalaada, tekne sahibi ve kaptanının 3 yıldan 22,5 yıla kadar, tekne çalışanlarının 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunuldu

Antalya'da tur teknesinin batması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 38 yolcunun yaralandığı olaya ilişkin mütalaada, tekne sahibi ve kaptanının 3 yıldan 22,5 yıla kadar, tekne çalışanlarının 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında savcı tarafından hazırlanan mütalaa mahkemeye sunuldu.

Mütalaada sanık H.K'nin sahibi, sanık A.T'nin kaptanı, sanıklar A.K. ile S.K'nin çalışanı olduğu "KURT C" isimli tur teknesinin, 3 Eylül 2016 saat 11.00 sıralarında Kaleiçi Yat Limanı'ndan 78 biletli yolcu, 5 misafir ve 3 kişilik mürettebat olmak üzere toplam 86 kişiyle ayrıldığı belirtildi.

Teknenin aynı gün turunu tamamlayıp dönüş yaparken 16.50 sıralarında Konyaaltı Plajı açıklarında alabora olduğu kaydedilen mütalaada, yolculardan Serap Çelik ve Samira Frayha'nın öldüğü, 38'inin yaralandığı hatırlatıldı.

Geminin karaya çıkarılması sonrasında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan bilirkişi raporları gereğince baş çatışma perdesi ve makine dairesi ön perdesinin kurallar ve standartlarına uygunsuz-yetersiz inşa edildiğinin belirlendiği anlatıldı.

Mütalaada söz konusu kısımlar uygun inşa edilmiş olsa bile sonradan yapılarının değiştirilmiş olması nedeniyle geminin batmış olması karşısında gemi sahibi sanık H.K'nin sorumlu ve kusurlu bulunduğu, alt güvertede sancak vasatta bulunan kamaraya ait iki lumbuzun açık olması yüzünden dinamik kuvvetlerin etkisiyle teknenin sancak tarafına yan yattığı kaydedildi.

Yan yatma sırasında ilk suyun sancak tarafındaki lumbuzlardan dolmaya başlamasıyla teknenin battığı ifade edilen mütalaada, fırtınanın geldiğini gören kaptan sanık A.T. ile A.K. ve S.K'nin teknede görevli ve sorumlu bulunan çalışanlar olarak lumbuzları kapatmamaları yüzünden olayda ihmallerinin olduğu bildirildi.

Mütalaada tura çıkmadan önce kaptan A.T'nin hava ve deniz tahminlerini öğrenmek zorunda olmasına rağmen yeterince araştırma yapmadığının belirlendiğine dikkati çekildi.

Mütalaada bu nedenlerle gemi sahibi H.K. ile kaptan A.T'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar, gemi mürettebatından A.K. ve S.K'nin ise "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden oldukları" gerekçesiyle 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar A.C. ile Ö.T'nin olayda kusurlarının bulunmadığı belirtilerek, beraatlerine karar verilmesi istendi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Kaleiçi Yat Limanı'ndan günübirlik tura çıkan, dönüş yolunda fırtınaya yakalanıp su alarak yan yatan "Kurt C" adlı teknedeki 86 kişiden 84'ü kurtarılmıştı.

Serap Çelik ve Lübnan uyruklu Samira Frayha'nın cenazeleri ise dalgıçlar tarafından olayın ardından batan tekneden çıkarılmıştı.

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Antalya deniz kazası mütalaa tut teknesi

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