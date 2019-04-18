Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Finike ilçesinde 260 jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 24 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekiplerince, Finike ilçesindeki Yuvalı Mahallesi'nde önceki gün düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

