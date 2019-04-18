HABER

Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

Finike ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltı alınan 24 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde 260 jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 24 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekiplerince, Finike ilçesindeki Yuvalı Mahallesi'nde önceki gün düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
Turizm Haftası Mudanya’da kutlandıTurizm Haftası Mudanya’da kutlandı
23 Nisan sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar23 Nisan sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Jandarma uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.