Antalya'daki yamaç paraşütü kazası

"Sert bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı. Yaklaşık 4-5 metrelik bir mesafeden sert bir inişte, aldığı kafa travmasından dolayı hayatını kaybettiğini gördük, değerlendirdik. Herhangi bir teknik problemden kaynaklandığını düşünmüyorum. Daha sonra müdahale ettik. Oradaki doktor arkadaşlar ilk yardım müdahalesinde bulundular. Gerekli tıbbi müdahaleyi sağladılar. Ancak aldığı kafa travması nedeniyle bu desteğe cevap vermedi, kurtarılamadı. Aynı anlarda da UMKE ve jandarma olay yerine geldiler. Sağ olsunlar onların yardımıyla da Bekir ağabeyi yukarıdan indirdik."

Baştuğ'un, her zaman uçuş yaptıkları tepenin eteklerinde alçaktan uçarken bir anda irtifa kaybettiğini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

Bekir Baştuğ'un 25 yıllık arkadaşı doktor Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ikindi saatlerinde öğrenci uçuşlarının ardından Baştuğ'un da uçmak için kalkış yaptığını söyledi.

- "Tamamen bir talihsizlik"

Aksoy, arkadaşının askerlik de dahil olmak üzere 32 yıldır uçuş yaptığını, binlerce kez serbest atlayışı, binlerce kilometre uçuşu olan bir insan olduğunu anlattı.

Yamaç paraşütü eğitmeni olan Baştuğ'un, binlerce öğrenci yetiştirdiğini ifade eden Aksoy, "Tamamen bir talihsizlik. Çünkü teknik veya pilotaj hatası ya da meteorolojik herhangi bir koşuldan kaynaklı bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Aksoy, paraşüt kanadında meydana gelebilecek ufak tefek değişikliklerin ani irtifa kaybına neden olabildiğinin altını çizerek, "Baştuğ, bu konuya hakimdi. Ne yapması gerektiğini biliyordu ama planlamadığı acil inişi biraz sert olunca, muhtemelen toparlanamadı. Bir kafa travması aldı." diye konuştu.

Türk Hava Kurumunda eğitmenlik yapan Baştuğ, Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü'nün de başkanlığını yürütüyordu.

