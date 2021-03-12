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  4. Antalya’daki yangında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Antalya’daki yangında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

12.03.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Antalya’da dün gece çıkan ve yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.Yangın Manavgat’a bağlı Güzelyalı Mahallesi Narfaz mevkiinde ormanlık alanda çıktı.

Antalya’da dün gece çıkan ve yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
Yangın Manavgat’a bağlı Güzelyalı Mahallesi Narfaz mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Manavgat Orman İşletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışması şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yapılabildi.

Yaklaşık 2.5 saat süren zorlu çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması başlatıldı. Örtü yangını olarak tabir edilen yangında 1 hektar bozuk kızılçam ormanının zarar gördüğü, arazöz ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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