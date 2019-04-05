Antalya'daki yasa dışı bahis operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Nisan'da 11 adrese düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bazı dijital materyaller, döviz ve Türk lirası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

